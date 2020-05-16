شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تركض من قبرها لاستقبال زياد بعد خروجه من السجن فى "فرصة تانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة أيتن عامر على السخرية من شخصيتها التي جسدتها في مسلسل "فرصة تانية" بطولة النجمة ياسمين صبري، والتى انتهت بانتحارها في كواليس المسلسل.

ونشرت أيتن عامر صورة لشخص يهرول داخل المقابر، في إشارة منها لحالتها بعد معرفتها بخروج "زياد" من السجن، وللسخرية من شخصيتها التي جسدتها طوال المسلسل في حب "زياد" بشكل مبالغ فيه، حتى انتهت بانتحارها لرفضه الزواج منها.

وكتب عامر على الصورة الساخرة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام: "ريهام لما تعرف إن زياد جالها المقابر لما خرج من السجن".

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وشهدت الحلقة الـ 22 من مسلسل فرصة تانية، تفاجئ ملك (ياسمين صبرى) زياد بالتواجد أمامه فى المقابر أثناء زيارته لمقبرة ريهام (أيتن عامر)، حيث تؤكد له أن كل ما حدث ليس له أى ذنب فيه، وتطلب منه أن يتحدثا فى أى مكان وبعد ضغط منها يوافق زياد، وبعد جلوسهما سوياً يخبرها زياد أن كل شىء بينهما انتهى ولن تعود علاقتهما مرة أخرى.



