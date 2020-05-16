نانسى عجرم تحتفل بعيد ميلادها بصور مع ابنتها ميلا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة نانسى عجرم بعيد ميلادها اليوم السبت، ونشرت صورة لها مع ابنتها الكبرى ميلا، ويحتفلان بقالب كيك كبير، قائلة: "أول حب بحياتي وأول فرحة بعمري". وقالت نانسى عجرم فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "أول حب بحياتي وأول فرحة بعمرى.. كل سنة وأنت نور عيوني ودقات قلبى اللى ما بتنعد.. عيدك أحلى أعيادى ميلا".
نانسى عجرم
نانسى وميلا
وتحتفل اليوم النجمة اللبنانية نانسى عجرم والملقبة بـ"أم البنات"بعيد ميلادها السابع والثلاثين، والتي بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة في عمر الـ11 حصلت على الميدالية الذهبية في الطرب ببرنامج نجوم المستقبل، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية "أخاصمك آه" عام 2003 والتى حققت نجاحا كبيرا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية المستمرة معها حتى الوقت الحالى.
كما حافظت على مكانتها لدى الجمهور من خلال اختيارها لأعمال مميزة ومختلفة، حيث احتلت قلوب الجميع خاصة الأطفال لغنائها عدد من الأعمال الخاصة لهم.
ولدت نانسى عجرم يوم 16 مايو عام 1983، فى قرية سهيلة، بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج "نجوم المستقبل" وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان "محتجالك"، ومن ثم "شيل عيونك عنى" عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث "يا سلام" عام 2003 الذى حقق انتشاراً كبيراً وسطع نجمها من خلال أغنية "أخاصمك آه" وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.
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