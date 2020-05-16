شكرا لقرائتكم خبر عن رضوان ينتقم.. علقة ساخنة من محمد رمضان لـ فتحى وياسر فى أول لقاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل البرنس، المذاع علىى قناتى dmc ، و dmc دراما, بمشهد ذهاب "فتحى" احمد زاهر، و "ياسر" محمد علاء، الى منزل "رضوان البرنس" محمد رمضان، من أجل إعطائه ضعف ميراثه الذى يقدر بـ 3 مليون جنيه لانهاء الخلافات التي بينهم، وطلب "فتحى" من "ياسر" أن يذهب ويعطيه شيك بالمبلغ، وظل هو بداخل السيارة ينتظره امام منزل "رضوان".

وتفاجئ "رضوان" بمجرد فتحه للباب ورؤيته لـ "ياسر" الذى حرص أن يبدا الكلام بـ "كفارة"، ودخل الى منزله وأعطاه 3 مليون جنيه، ليرفض "رضوان" ويقوم بضربه علقة ساخنة بعد أن هشم كل ما في المنزل عليه.

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واستغرب "فتحى" أحمد زاهر أثناء تواجده بالسيارة عن تأخر "ياسر" ليقوم "رضوان" بالخروج له وقام بضربه ضرب مبرح حتى نزق الدماء من وجهه، ووجه لهم رسالة أما أهل الحارة الذين تجمعوا، بأن ما فعل8ه تحية لهم، وانه سيتركهم حاليا حتى يعثر على ابنته ولكن بمجرد العثور عليها سيجعلهم في تعداد الأموات.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.