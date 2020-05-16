هذه الطفلة أصبحت من أجمل الفنانات وتزوجت من ممثل مصري شهير..خمنوا من هي؟

كتب امير فتحي في السبت 16 مايو 2020 08:57 مساءً - تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة من طفولة فنانة عربية من أجمل الفنانات، والتى لمع نجمها بالعديد من الأعمال الدرامية والسينمائية المميزة.و حصدت شهرة واسعة في سوريا ،ثم فتحت لها أبواب الشهرة في مصر،

هي النجمة السورية ​”كندة علوش” زوجة الفنان المصري “عمرو يوسف” التي انتشرت لها تلك الصورة النادرة من طفولتها، والتى استطاعت أن تُحدث صدمة لروّاد السوشيال ميديا الذين انقسمت آراؤهم بين من أشار إلي ان الصورة القديمة تشبه ملامح علّوش حالياً، وآخرون نفوا وجود أي شبه بين كندة الطفلة وكندة الحاليه. واستطاعت إيضا أن تحصد نسب عالية من التعليقات والمشاركات على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

يُذكر عن الفنانة كندة علوش أنها، ممثلة سورية من مواليد حماة في سوريا عام1982م، درست الأدب الفرنسي من ثم أكملت دراسة النقد المسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحية. كما عملت على نطاق الأعمال المسرحية وشاركت في الإخراج المسرحي والسينمائي بعدها قامت بأول أدوارها في الدراما السورية في مسلسل “أشواك ناعمة” للمخرجة رشا شربتجي.

ومن أبرز الأعمال التي قدمتها كندة علوش في مجال المسلسلات كان مسلسل” أهل كايرو” “ومسلسل” مطلوب رجال”ومسلسل” فرقة ناجي عطا الله”ودورها المميز في مسلسل” بنات العيلة ومسلسل “دلع بنات” ومسلسل “عد تنازلي” . ومن أبرز الأفلام المصرية التي شاركت فيها كندة علوش فيلم”ولاد العم” مع الفنان كريم عبد العزيز وفيلم ” مرة أخرى”.