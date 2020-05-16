شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بنشرقي ضحية رامز مجنون رسمي والان مع التفاصيل

السبت 16 مايو 2020 وقع أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك المصري، ضحية الفنان رامز جلال في حلقة اليوم السبت من برنامج " رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " إم بي سي مصر".

ويتم استدراج الضيف وإيهامه بالمشاركة في برنامج يدعى " كرسي الحقيقة"، من تقديم أروى. Advertisements وينخدع الضيف فور رؤية رامز جلال ويعلم أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال. ويتم ربط الضيف جيدا في كرسي مرتبط بـ رافعة تقوم بتحريك الضيف يمينا ويسارا وترش عليه المياه. كما يستمر رامز جلال في رعب ضحايا بإظهار الكابوريا والثعابين في وجه ضيوفه .

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