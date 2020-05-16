النيابة تخلي سبيل أحمد فلوكس ورجال أمن المجمع بكفالة

متابعة بتجــــــــرد: أخلت النيابة العامة في مصر سبيل الفنان أحمد فلوكس، وأفراد أمن أحد المجمعات السكنية بمدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة، بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه، إذ تم استدعاؤهم للمثول للتحقيق بعد بلاغات متبادلة بينهم بالاعتداء على بعضهم أمس (الجمعة) أثناء تواجد فلوكس في الكومباوند وأثناء خروجه اعترضه أحد أفراد الأمن فنزر فلوكس من السيارة وأخذ في دفع رجل الأمن، وهو ما صورته كاميرات المراقبة في المجمع.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابسات الواقعة التي أثارت جدلاً وهجوماً على الفنان؛ كونه تعدى على عامل بسيط في مكان عمله.

وقال أفراد الأمن في التحقيق، إن “الفنان طلب الدخول للمجمع السكني الذي يحرسونه، وعندما استعلموا عن وجهته، تبين لهم عدم وجود تصريح يسمح له بالدخول، فضلا عن رفض طليقته دخوله المجمع؛ ما دفعهم لمنعه”.

وأضاف أفراد أمن المجمع السكني في التحقيقات، أنهم “فوجئوا بالفنان يعتدي عليهم بالضرب”، ونفوا ما جاء على لسانه بأنهم اعتدوا عليه أو وجهوا له عبارات سب أو قذف، أو أتلفوا سيارته.

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في المقابل، اتهم الفنان أحمد فلوكس في أقواله أمام النيابة، أفراد أمن المجمع السكني بالاعتداء عليه بالضرب والسب والشتم، وإتلاف سيارته، كما اتهمهم بالتشهير به، ونفى صحة الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أكد فلوكس، في بيان على صفحته بإنستغرام، أن الفيديو المتداول له في الواقعة “مجتزأ” ولا يتضمن الحقيقة التي حدثت، وأشار إلى أنه معروف لدى أفراد الأمن؛ كونه كان مقيماً في ذات المجمع السكني لفترة طويلة قبل مغادرته، مضيفاً أن أفراد الأمن تهجموا على سيارته بالعصي، في واقعة غريبة من نوعها.

من جهته، صرّح وكيل الفنان، المحامي علاء عابد، بتعرض موكله للضرب والسب والشتم والابتزاز والتشهير، وطالب بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.