متابعة بتجــــــــرد: استضافت المخرجة إيناس الدغيدي في حلقة أمس (الجمعة) من برنامج “شيخ الحارة والجريئة” على قناة “القاهرة والناس” لاعب كرة القدم السابق محمد زيدان.
وخلال اللقاء نفى محمد زيدان أن يكون سبب ارتباطه بالفنانة مي عز الدين، خلال فترة انفصاله عن زوجته الدنماركية، هو محاولة نسيان زوجته، موضحاً أن علاقته بمي تطورت لخطوبة لم تستمر لأكثر من أربعة أشهر.
وقال زيدان إن الانفصال كان لأسباب عدة، منها اختلاف الآراء، وظروف عمل مي عز الدين، وإقامته في ألمانيا، لكن الانفصال تم بطريقة لائقة جداً، ولا تزال إلى الآن تربطه بمي عز الدين صداقة قوية للغاية.
وأضاف محمد زيدان أن زوجته ستتفهم الوضع بالتأكيد إذا حدث واحتاجت مي عز الدين مساعدته في ظروف صعبة، وأنه لن يتخلى عنها في مثل تلك الظروف.
وقال زيدان إن الانفصال كان لأسباب عدة، منها اختلاف الآراء، وظروف عمل مي عز الدين، وإقامته في ألمانيا، لكن الانفصال تم بطريقة لائقة جداً، ولا تزال إلى الآن تربطه بمي عز الدين صداقة قوية للغاية.
وأضاف محمد زيدان أن زوجته ستتفهم الوضع بالتأكيد إذا حدث واحتاجت مي عز الدين مساعدته في ظروف صعبة، وأنه لن يتخلى عنها في مثل تلك الظروف.
كانت هذه تفاصيل خبر خطيب مي عز الدين السابق محمد زيدان يكشف أخيرًا سبب انفصاله عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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