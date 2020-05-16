للمرّة الأولى.. ميريام فارس تدرّب كلبها

متابعة بتجــــــــرد: للمرّة الأولى، ظهرت النجمة اللبنانية ميريام فارس في مقطع فيديو مع كلبها “زوما” وهي تدرّبه، وذلك عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”.

وكشفت ميريام فارس في تعليقها أنها المرّة الأولى الّتي تقوم بها بتدريب الكلب “زوما” لوحدها، ولكن هذه المشاهد قد نالت إعجاب المُتابعين لأن “زوما” أطاع كلمتها عندما طلبت منه التوجّه نحوها والجلوس أرضاً.

على صعيد آخر، انشغلت ميريام فارس في الفترة الماضية، بالعمل على مجموعة من الأغاني الجديدة، وصوّرت بعضها على طريقة الفيديو كليب، على أن تبصر هذه الأعمال النور تباعًا وفق خطوة تسويقية تحدّدها شركة “ميريام ميوزك”.