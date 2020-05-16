عودة الدوري الألماني في كرة القدم

متابعة بتجـــــــــرد: خمسة مباريات ستلعب اليوم في الدوري الألماني لكرة القدم ليصبح أول بطولة محلية كبرى تستعيد نشاطها بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وستكون مباراة القمة بن بروسيا دورتموند وشالكه التي عادة ما تجرى أمام 80 ألف متفرج أبرز مباريات الجولة لكن هذه المرة ستقام هذه القمة في ظل صمت مخيف بوجود نحو 200 شخص فقط في الملعب والمدرجات بما في ذلك الأطباء ورجال الأمن وعمال النظافة وبعض العاملين لبث المباراة تلفزيونياً وسيرتدي الجميع باستثناء اللاعبين الكمامات.

وسيخوض بايرن مباراة خارج أرضه غداً الأحد أمام يونيون برلين الذي من المرجح أن يكون بدون مدربه أورس فيشر الذي غادر يوم الأربعاء الماضي معسكر الفريق الذي يقضي فيه حجرا صحيا الزامياً لمدة سبعة أيام قبل عودة البطولة.