نيللي كريم: عام 2020 قتل كل طموحاتي وهذا سبب نجاح مسلسل “بـ100 وش”

متابعة بتجـــــــرد: حلّت النجمة نيللي كريم ضيفة على برنامج “نجوم في الحجر” والذي تقدمه إيناس الشواف على راديو “إينرجي 92.1″، حيث قالت إن سبب نجاح مسلسل “بـ100 وش” هو الروح الحلوة بين فريق العمل، وخاصة أفراد العصابة، وأن عام 2020 قتل كل طموحاتها لكنها عوضتها بمسلسل “بـ100 وش”.

وأضافت أن الوقت الذي أمضته في التصوير مع فريق العمل هوّن عليها فترة الحجر، رغم أنها اضطرت لعدم الخروج من المنزل في أول أسبوعين من الحظر بسبب حادث دراجة نارية تعرضت له. وقالت إنها قضت وقتها مع أولادها والاهتمام بصحتهم.

وكشفت أن المخرجة كاملة أبو ذكري تسمح لهم بإضافة إفيهات في المشاهد، وأنهم كثيراً ما يستعينون بإسلام إبراهيم والذي يقوم بدور “حمادة” في المسلسل ليضيف لهم إفيهات، وأكدت أنها لم تتدخل في اختيار أبطال وعناصر المسلسل، لكنها لا تستطيع تخيل أي ممثل آخر في أدوار العصابة، وأن هناك بينهم كيمياء خاصة.

وكشفت أنه كان هناك اتفاق بينها وبين جمال العدل أن مسلسلها سيكون خفيفاً لأنها تريد الابتعاد عن الدراما، كما أنها أحبت السيناريو خاصة أن معظم قصص النصب التي يحكيها المسلسل حقيقية.

وأما عن الأشياء التي افتقدتها في الأزمة فهو السفر، فقالت اإنها دخلت مرة واحدة على “تيك توك” لكنها لم تحبه.