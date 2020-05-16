نيللي كريم: عام 2020 قتل كل طموحاتي وهذا سبب نجاح مسلسل “بـ100 وش”

متابعة بتجـــــــرد: حلّت النجمة نيللي كريم ضيفة على برنامج “نجوم في الحجر” والذي تقدمه إيناس الشواف على راديو “إينرجي 92.1″، حيث قالت إن سبب نجاح مسلسل “بـ100 وش” هو الروح الحلوة بين فريق العمل، وخاصة أفراد العصابة، وأن عام 2020 قتل كل طموحاتها لكنها عوضتها بمسلسل “بـ100 وش”.
وأضافت أن الوقت الذي أمضته في التصوير مع فريق العمل هوّن عليها فترة الحجر، رغم أنها اضطرت لعدم الخروج من المنزل في أول أسبوعين من الحظر بسبب حادث دراجة نارية تعرضت له. وقالت إنها قضت وقتها مع أولادها والاهتمام بصحتهم.
وكشفت أن المخرجة كاملة أبو ذكري تسمح لهم بإضافة إفيهات في المشاهد، وأنهم كثيراً ما يستعينون بإسلام إبراهيم والذي يقوم بدور “حمادة” في المسلسل ليضيف لهم إفيهات، وأكدت أنها لم تتدخل في اختيار أبطال وعناصر المسلسل، لكنها لا تستطيع تخيل أي ممثل آخر في أدوار العصابة، وأن هناك بينهم كيمياء خاصة.
وكشفت أنه كان هناك اتفاق بينها وبين جمال العدل أن مسلسلها سيكون خفيفاً لأنها تريد الابتعاد عن الدراما، كما أنها أحبت السيناريو خاصة أن معظم قصص النصب التي يحكيها المسلسل حقيقية.
وأما عن الأشياء التي افتقدتها في الأزمة فهو السفر، فقالت اإنها دخلت مرة واحدة على “تيك توك” لكنها لم تحبه.
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