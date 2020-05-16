حلا الترك تبكي في عيد بلوغها سن الرشد وتتجاهل والدتها

متابعة بتجــــــــرد: دخلت النجمة الشابة حلا الترك في حالة من البكاء خلال استضافتها في برنامج “ترندنغ” على Mbc، تأثراً بمفاجأة الإحتفال بعيد ميلادها الثامن عشر.

وحصلت المغنية البحرينية التي بلغت سن الرشد امس (الجمعة) في 15 أيار (مايو)، على اكثر من احتفال، إذ نشرت شركة “بلاتينوم ريكوردز” مقطع فيديو يرصد كافة مراحل حلا العمرية.

ونشرت هي من خلال حسابها على “إنستغرام” حيث نشرت صورة لها بالأبيض والأسود وهي تجلس وبدت وكأنها حزينة وعلقت بالرقم 18.

وأضافت في منشور آخر لها على صورة ثانية قطعت فيها قالب الحلوى: “اشكر كل من هنأني بعيد ميلادي، تهنأتكم غالية على قلبي بكم و معكم أدخلتم السرور لقلبي. الله لا يحرمني منكم عائلتي، اصدقائي و بالأخص (امون، زهرا، ليليا،نور) ، شركتي و فانزاتي #الشعب_الحلاوي”.

ونشر والد حلا المنتج محمد الترك صورتها معلقاً: “كل عام وانتي بألف خير اميرتي الصغيرة ويارب يأخذ من بعمري ويعطيكم”، بينما والدتها منى السابر، لم تنشر حتى هذه الساعة على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أي تعليق أو معايدة لهذه المناسبة.