جواد العلي عرضة للتهكم والتنمر في أحدث ظهور له

متابعة بتجـــــــــرد: أثار ظهور الفنان السعودي جواد العلي عبر شبكات التواصل الإجتماعي في مقطع فيديو، تنمراً قاسياً بحقه من قبل بعض المتابعين الذين تهكموا على تقدمه بالعمر وبروز الشعر الأبيض.

وأطل علي في الفيديو من أجد تهنئة قائلاً: “أيام مباركة عليكم جميعًا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وتحياتي لكم”.

وقالت إحدى المتابعات: “كيف مرت الأيام بسرعة، وشفت جواد مشيب !؟جواد شيء من أشياء ذكرتنا بانفلات عجلة الزمن بسرعة قصوى وبدون فرامل .. صرت أخاف أنام وأصحى ألقى عمري 50”.

وغاب العلي عن الساحة الفنية بين عامي 2010 و2014، قبل أن يعود اليها، من دون ان يستطيع تحقيق النجاح الذي حققه سابقاً. وأصدر في عام 2016 البوم “متى تشتاق” وأغنية “قلبي حلف” في عام 2019.

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وولد العلي في عام 1977، وحصل على باكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعه باكستان، إذ واجهته بعض الصعوبات في الصف الرابع الثانوي فحصل على نسبه 79% ولم يحقق ماكان يحلم به، وهو دراسة الطب.

ويجيد جواد عده لغات منها: الاوردو والتركي والفارسي والبشتو والانكليزية.

ويعد الفنان جواد العلي أول فنان خليجي أدخل الإيقاع الغربي على الموسيقى الخليجية وهذا مافعله عندما غنى الراي، كما صنفه العديد من المتابعين للساحة الفنية بأنه من أوائل الذين دخلوا إلى تركيا وخلطوا بين الموسيقى العربية والتركية، وهو أيضاً أول فنان خليجي أقام دويتو مع فنانة تركية، وفنان إيراني.