إنجي المقدم: لجأت للطب النفسي بسبب "لعبة النسيان"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية إنجي المقدم، إن ما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نهاية مسلسل "لعبة النسيان" الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني ويعرض في رمضان الجاري، لا يمت للواقع بصلة، مؤكدة أن السيناريست تامر حبيب كاتب المسلسل جلس مع "كاست العمل" وأطلعهم على تفاصيل "تمصيره" للمسلسل دون الحديث عن نهايته.

وأضافت إنجي المقدم، في تصريح خاص لـ"فوشيا" أن تامر حبيب أوضح أنه قام بحذف شخصيات وإدخال أخرى، مبينة أن تامر حبيب أخفى عليهم نهاية أحداث المسلسل وسيتم تصوير مشاهد الأجزاء الأخيرة في الحلقة النهائية خلال الساعات المقبلة، وأضافت أنها كفنانة لو وضعت نفسها مكان الجمهور ستتمنى ألا يسرب لها أحد النهاية حتى تظل متشوقة لمشاهدتها.

وأكدت "المقدم" أن نهاية مسلسل "لعبة النسيان" ستكون مختلفة تمامًا عن الفورمات الإيطالي الذي استنتج منه البعض نهاية المسلسل المصري، منوهة إلى أن الجمهور سيتفاجأ من نهاية أحداث المسلسل.

وأكدت إنجي المقدم أنها لجأت لطبيبة نفسية لمساعدتها في تجسيد شخصية الدكتورة "بهيرة" في المسلسل والوقوف على طبيعة الشخصية في مسلسل "لعبة النسيان"، موضحة أنها ترددت على تلك الطبيبة أكثر من مرة وما ما جعلها تتألق بشخصية "بهيرة" وتندمج معها.

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وأضافت أن تجسيدها لهذا المسلسل جعلها تضعه في قائمة أقرب الأعمال لقلبها، مشيرة إلى أنها مؤهلة لدور البطولة المطلقة إلا أنها لا تعرف ما الذي يحول بينها وبين قيامها بدور البطولة، كما أشارت إلى أن نجمة جيلها هي الفنانة دينا الشربيني وتراها موهوبة وتتحسس خطواتها، وأن أقرب أصدقائها إليها هي الفنانة صبا مبارك.

وتألقت الفنانة إنجى المقدم بدورها في مسلسل "لعبة النسيان"، مشيرة إلى أنها استقبلت ردود أفعال جيدة حول عملها وتخلى الكثيرون عن نقدها على الخلاف من أعمالها السابقة، واستطاعت بأدائها لشخصية طبيبة نفسية تدعى "بهيرة"، أن تحظى بقبول جماهيري بعدما قدمت الدور ببراعة شديدة في ظل الغموض الذي يحيط بالشخصية بسبب تصرفاتها مع دينا الشربيني "رقية" التي تتولى علاجها عقب تعرضها لحادث أليم.

ومسلسل لعبة النسيان ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية المشوقة وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

يُذكر أن دينا الشربيني تخوض ثالث بطولاتها المطلقة في موسم رمضان الجاري للعام الثالث على التوالي، بمسلسل "لعبة النسيان" وهو من تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق، ويشاركها في المسلسل أحمد داوود، إنجي المقدم، رجاء الجداوي، وغيرهم.