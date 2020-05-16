عبدالله السدحان سعيد بابتعاده عن ضجيج الرياض.. وشارك بـ"كسرة ظهر" صدفة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان عبدالله السدحان إن مشاركته في مسلسل "كسرة ظهر" الذي يعرض في رمضان الجاري ويحظى بقبول جماهيري جاء صدفة وفقًا للظروف التي تواكبت مع تواجده في الكويت، موضحًا أنه قدم 3 أعمال مدروسة من أفضل مما قدم هذا العام من أعمال كوميدية كي يتم تقديمها ولكنها رُفضت.

وأضاف عبدالله السدحان في لقاء له عبر تقنية "البث المباشر" مع الناقد الفني ومقدم البرامج الإذاعية والتلفزيونية يحيى مفرح زريقان، أن رفض هذه الأعمال ربما أتاح لها أن تُدرس بشكل جيد ليكون الوقت أوسع بعد شهر رمضان كي يتم تقديمها بعد اطلاع أوسع عليها.

وأضاف عبدالله السدحان أنه عندما تم رفض هذه الأعمال أصبح في حكم غير الموجودين في دراما رمضان، لافتًا إلى أنه تلقى مكالمة من الممثل والمخرج الكويتي منقذ السريع بتوجيهات من والده الكاتب عبدالعزيز السريع للمشاركة في مسرحية "الثمن" التي عرضت في الكويت والتي تبعها المشاركة في مسلسل "كسرة ظهر".

وأكد أنه تلقى اتصالًا من المنتج محمد المعوشرجي الذي يمثل شركة "كنوز الخليج" للمشاركة في بطولة مسلسل "كسرة ظهر"، منوهًا إلى أنه اجتهد وابتعد عن الضجيج في الرياض لتقديم عمل جيد، ولافتًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يهمه الدخل المادي لكن ما يهمه هو المتلقي قبل أي شيء وأنه يكفيه ردود الفعل التي يتلقاها في الشوارع.

وأضاف أنه عندما قرأ النص ورأى الشخصيتين في "كسرة ظهر"، مختلفتين ومركبتين وافق على المشاركة فيه، منوهًا إلى أنه بدأ بتصوير شخصية "بندر" ثم شخصية "سالم" وكان الأمر صعبًا كونه قام بتصوير مشاهد من الحلقات العاشرة والثانية عشرة ثم يعود لتصوير مشاهد من الحلقة الأولى، وبين أن العمل أعاده للتمثيل الذي فقده منذ 30 عامًا بالظهور من خلال اللغة العربية الفصحى.

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وأكد السدحان أنه كان يتمنى عدم إزالة مدرسة اليمامة الثانوية التي كان يدرس بها لما تملكه من مسرح (مدرج) روماني آنذاك، إضافة إلى مسرح إدارة التعليم وضمهما لمركز الملك عبدالعزيز التاريخي، مردفًا أنه عندما كان طالبًا في هذه المدرسة كان يقال عليه طالبًا منضبطًا لكنه لم يكن طالبًا متفوقًا.

وأطل عبدالله السدحان من خلال مسلسل "كسرة ظهر" هذا العام بشخصية مغايرة تمامًا لما عهده عليه الجمهور السعودي والخليجي بوجه عام، حيث ظهر في طابع شخصية مميزة تتصارع بداخلها قوى الخير والشر بسبب رغبته في الانتقام من أحد الأشخاص داخل الأحداث.

وتشارك عبدالله السدحان في البطولة النجمة هنادي الكندري، إلى جانب مجموعة مميزة من الفنانين، منهم محمد العجيمي، وأحمد العونان، وأميرة محمد، ومحمد الحداد، وشيلاء سبت، وأحمد العوضي، وعلي الحسيني، فيما تدور قصة "كسرة ظهر" حول رجل أعمال ناجح يمر بنقلات عدة في حياته إلى أن يحدث له أمر ما يقلب واقعه رأسًا على عقب.

يُذكر أن مسلسل "كسرة ظهر" من إنتاج شركة كنوز الخليج للمنتج محمد المعوشرجي، ويخرجه المخرج البحريني أحمد المقلة، يشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما الخليجية.