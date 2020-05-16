شكرا لقرائتكم خبر عن "صافى يالبن".. أحمد فلوكس يتناول الإفطار مع أفراد الأمن بعد الصلح.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في لفتة إنسانية تنناول الفنان أحمد فلوكس، الإفطار مع عدد من أفراد الأمن في أحد الكومبوندات بمنطقة أكتوبر بعد حالة الصلح بينه وبين فرد الأمن بعد الأزمة التي نشبت بينهم، ونتج عنها نشر أحد الفيديوهات باعتداءه على فرد الأمن.



وتلقى فلوكس اتصالات من الشركة المسئولة عن الأمن حيث عرضوا الصلح، ووافق الفنان على الفور.

وكان آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.

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ونال فلوكس عن دوره فى الفيلم العديد من الاشادات وحصل أيضا على عدة جوائز وتكريمات. الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.











