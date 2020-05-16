شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية Hamilton المصورة تصل ديزنى بلس يوليو العام الحالي بدلا من المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة ديزنى عن تغيير خططها لإصدارالنسخة المصورة من مسرحية Hamilton الموسيقية، للمؤلف الموسيقى لين مانويل ميراندا، مع فرقة برودواي الأصلية، على أن تطرح يوم 3 يوليو المقبل على شبكة ديزنى بلس، بدلا من طرحه بـ دور العرض المختلفة فى 15 أكتوبر من عام 2021، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع "deadline"، وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ديزني روبرت إيجر، وبطل العمل ومؤلف الموسيقى لين مانويل ميراندا في برنامج Good Morning America، أن هاميلتون سيضيء عطلة نهاية الأسبوع في 4 يوليو بقصة التاريخ الأمريكي الهيب هوب، وذلك فى محاولة من شركة ديزنى للترفيه عن منتظرى العمل بسبب ما واجهوه بسبب فيروس كورونا.

فيلم Hamilton الجديد عبارة عن نسخة مصورة من عرض حقيقى للمسرحية التى تم تصويرها على مسرح ريتشارد رودجرز، بـ مانهاتن قبل أن يبدأ الأعضاء المؤسسون في مغادرة الإنتاج، بسبب إنشغالهم بإعمالهم الأخرى، وأخبر ثلاثة أفراد مقربين من المفاوضات موقع "Variety"، أن شراء حقوق ملكية الفيلم وصلت إلى مبلغ 75 مليون دولار، في صفقة توسطت فيها شركة إنديفور المحتوى نيابة عن ميراندا، وبالتالي قامت شركة إنديفور بالإعلان عن المشروع الجديد في هوليوود، وعرضته على استوديوهات كثيرة، بما في ذلك وارنر بروس قبل أن تستحوذ عليه ديزني.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديزني ورئيس مجلس إدارة شركة بوب ديزير في بيان له، "لين مانويل ميراندا ابتكر تجربة مسرحية لا تنسى وظاهرة ثقافية حقيقية، " هاملتون " تم الترحيب به كعمل فني مذهل، لن ينسى كل من شاهدها مع الممثلين الأصليين تلك التجربة الفرديةK ويسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لمشاركة تجربة برودواي نفسها مع ملايين الأشخاص حول العالم. "

ظهرت "هاميلتون" لأول مرة في برودواي في عام 2015، وفازت بالعديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة بوليتزر للدراما.

ويشمل ممثلو برودواي الأصليون ميراندا في دور ألكساندر هاميلتون، وديفيد ديجز في دور ماركيز دي لافاييت وتوماس جيفرسون، وليزلي أودوم جونيور في دور آرون بور، وكريستوفر جاكسون في دور جورج واشنطن، وجوناثان جروف في دور الملك جورج، وريني إليز جولدسبري في دور أنجيليكا شويلر، وفيليبا سو كما إليزا هاميلتون.