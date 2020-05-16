شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يضع صديقه المقرب فى موقف محرج بسبب "ب100 وش".. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع النجم آسر ياسين صديقه المقرب أحمد فياض في موقف محرج بعد أن ظهر بشخصية تحمل اسم صديقه في أحد حلقات مسلسله بـ100 وش، كما قال رقم هاتفه الشخصى خلال حلقة من حلقات المسلسل، مما جعله يستقبل عشرات المكالمات من المعجبين، وكتب فياض عبر حسابه :"لما البيست فريند بتاعك يفاجئك ويسف عليك على شاشات التلفزيون ويطلع بشخصية اسمها أحمد بيه فياض ".



اسر ياسين

وتابع :"ومش بس كده، لا ويقول رقم تليفونك علي الهوا في مسلسل عامل نسب مشاهدة مرعبة .. ملعوبة يا چاز.. وبخصوص المعجبين والمعجبات وخصوصا السيدات متفاوتين الاعمار اللي نازلين في تليفوني معاكسات .. حابب أوضح بس أن ده رقم تليفوني انا مش رقم اسر والله العظيم".

وكانت قد بدأت أحداث الحلقة 22 من مسلسل " بـ 100 وش"، بخناقة بين شقيقه " سكر" نيللى كريم و خطيبها ليتركه لها المنزل أثناء حديثهما عن تجهيز عش الزوجية، ثم يتدخل " حماده" إسلام إبراهيم ويتحدث مع ناديه شقيقه سكر و يطلب منها تجهيز فيلا له بما أنها مهندسة ديكور لمحاوله الوقيعة بينها وبين خطيبها لحبه الشديد لها.

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والمشهد الثانى يحتفل أفراد العصابة بعيد ميلاد سكر " نيللى كريم" ثم يأخذها " عمر " آسر ياسين للاحتفال سويا بعيد ميلادها و طلب منها الزواج ويحدد موعد لمقابله والدتها، وبعد ذلك يذهب عمر مع والدته وسكرووالدتها إلى النادى ويفاجئ عمر والدته بطلب يد سكر من والدتها وسط علامات الذهول عليها، كما يجد عمر أصدقائه في النادى و يباركون له.

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى‪.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.