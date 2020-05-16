شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس يتصالح مع أمن الكمباوند وينهى الخلاف.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان أحمد فلوكس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه تم الصلح بينه وبين فرد الأمن بعد الأزمة التي نشبت بينهم في أحد الكومابوندات بمنطقة أكتوبر، ونتج عنها نشر أحد الفيديوهات باعتدائه على فرد الأمن. وتلقى فلوكس اتصالات من الشركة المسئولة عن الأمن وعرضوا الصلح، ووافق على الفور، وينشر ”الخليج 365” عددا من الصور لفلوكس مع فرد الأمن.

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وفى سياق آخر، كان آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت. ونال فلوكس عن دوره فى الفيلم العديد من الاشادات وحصل أيضا على عدة جوائز وتكريمات.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.