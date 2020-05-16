شكرا لقرائتكم خبر عن عمر يطلب الزواج من سكر وسط ذهول والدته فى الحلقة 22 من"بـ 100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 22 من مسلسل " بـ 100 وش"، بخناقة بين شقيقه " سكر" نيللى كريم و خطيبها ليتركه لها المنزل أثناء حديثهما عن تجهيز عش الزوجية، ثم يتدخل " حماده" إسلام إبراهيم ويتحدث مع ناديه شقيقه سكر و يطلب منها تجهيز فيلا له بما أنها مهندسة ديكور لمحاوله الوقيعة بينها وبين خطيبها لحبه الشديد لها.

والمشهد الثانى يحتفل أفراد العصابة بعيد ميلاد سكر " نيللى كريم" ثم يأخذها " عمر " آسر ياسين للاحتفال سويا بعيد ميلادها و طلب منها الزواج ويحدد موعد لمقابله والدتها، وبعد ذلك يذهب عمر مع والدته وسكرووالدتها إلى النادى ويفاجئ عمر والدته بطلب يد سكر من والدتها وسط علامات الذهول عليها، كما يجد عمر أصدقائه في النادى و يباركون له.

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يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث،