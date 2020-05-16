شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس: الشركة المالكة للكمبوند طلبت التصالح بعد تأكدها أن الفيديو المسرب مشوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان أحمد فلوكس، أنه حرر محضر تصالح مع الشركة المسئولة عن أحد الكمباوندات بالشيخ زايد، بعد اتصال العضو المنتدب للشركة به، وتأكيده أن هناك خطأ شخصى نتج عنه تسريب مقطع من فيديو المشاجرة مع فرد الأمن بالكومباوند.

واستمعت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر لأقوال أحمد فلوكس وأثنين من فرد الأمن فى أحد الكمباوندات السكنية بمدينة الشيخ زايد، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.، على خلفية الاتهامات المتبادلة بالاعتداء بالضرب والسب والقذف.

وقال فلوكس لـ"الخليج 365"، "بعد تقديم كافة الأدلة للنيابة العامة من جانب المحامى، علاء عابد، تلقى اتصال من العضو المنتدب والمسئول الادارى عن الكومباوند، أكد خلاله أنه بعد الفحص والتأكيد تم اكتشاف أن تسريب الفيديو هو عمل فردى شخصى ليس له علاقة بالشركة، وحينما تأكدوا أن هذا المقطع مشوه وليس حقيقى، خاصة أن الفيديو كاملًا يظهر تعرض فلوكس للضرب بالشوم من فرد الأمن، وهو ما يثبت وجود خطأ من جانب فرد الأمن، لذلك فإن الشركة طلبت التصالح، مع تفويضه فى أى أجراء يمكن اتخاذه تجاه فرد الأمن.

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وأضاف فلوكس " كان ردى على العضو المنتدب اننى كنت باعمل كل الإجراءات القانونية علشان أخد حقى فقط، لكن عمرى ما كنت هاحبس حد، لذلك وافقت على التصالح، وانتهى الموضوع".

ووجه أحمد فلوكس الشكر لمسئولى الشركة، لاهتمامهم بالكشف عن الحقيقة، مؤكدًا عدم مشكلة مع فرد الامن، وقال "أنا متسامح مع الجميع، ولا يمكن بأى حال من الأحوال، أن اتسبب فى حبس فرد أمن بسيط، ولجأت لتحرير محضر لإظهار الحقائق فقط، بعدما تداول البعض أجزاء من الفيديو مقتضبة، وهاجمنى البعض، ومع ذلك لم أحمل ضغينة لأحد، ومسامح ومتسامح مع كل من اتهمنى بالكذب، خاصة أننا فى العشر الأواخر من رمضان".