شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يغيب الشاعر نبيل خلف ..صاحب أغنية "قلبك حنين يانبى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي ظهر اليوم الشاعر نبيل خلف عن عمر 72 عاما، نعى الملحن وليد سعد، الشاعر الراحل، كاتبا عبر حسابه على "فيس بوك": " البقاء لله في الأستاذ نبيل خلف بجد من اطهر و انضف الشخصيات اللي عرفتها في حياتي ، بجد حتوحشني و الناس اللي مثلك قليلين في هذا الزمن ‬ ‫مات في العشرة الأواخر من شهر رمضان الكريم من كم الخير اللي كان بيعمله ‬الله يرحمك و يسكنك فسيح جناته.

يُذكر أن نبيل خلف مؤلف وشاعر مصرى من مواليد 1947، حصل على بكالوريوس تجاره قسم محاسبه عام 1969، كتب العديد من كلمات الأغانى للعديد من نجوم الساحة الفنية فى مصر والعالم العربى منهم المطرب اللبنانى وائل جسار الذى تعاون معه فى اﻷلبوم الدينى "فى حضرة المحبوب" والذى لاقى نجاحا كبيرا لدى الجمهور العربى، كتب عدة مسرحيات درامية أيضا منها مسرحيته الشعرية "ثورة الشطرنج".