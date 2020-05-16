شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج إبرام نشأت يتعرض لحادث سير بسيارته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض المخرج إبرام نشأت لحادث سير بسيارته، نتج عنه إصابته في كتفه الشمال، ونشر على صفحة على فيس بوك الخاصة به صورا من الحادث، وعلق قائلا: "حادثه موت بس لسه في العمر شويه الحمد لله.. كسر في الترقوة، كتفي الشمال اتكسر".





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من ناحية أخرى يستأنف فريق عمل فيلم "زنزانة 7" من إخراج ابرام نشأت تصوير باقى المشاهد بعد موسم عيد الفطر المقبل، حيث يتبقى منه حوالى أسبوع تصوير، والذى يشارك فى بطولته مع كل من: أحمد زاهر ونضال الشافعى ومنة فضالى ومايا نصرى وأحمد التهامى.

ويجسد بطل العمل الفنان أحمد زاهر ضمن الأحداث شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن، كذلك يجسد الفنان نضال الشافعى شخصية "منصور"، والذى يدخل السجن أيضا إثر إحدى القضايا، ومع مرور الأحداث يلتقى المسجونان داخل "زنزانة 7"، ويشهد الفيلم أحداث صراعا بينهما على مدار النصف ساعة الأولى.

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى بطولته مايا نصرى، محمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، أشرف عبد العزيز، ومنى منير.