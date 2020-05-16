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World Music Awards تهنئ نانسى عجرم: "عيد ميلاد سعيد لنجمة لبنان الجميلة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الحساب الرسمى لجائزة World Music Awards بعيد ميلاد النجمة اللبنانية نانسى عجرم، الذى يوافق عيد ميلادها اليوم 16 مايو، ونشرت حساب الجائزة العالمية عبرتويتر، صورة للفنانة اللبنانية، صحبتها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد للنجمة اللبنانية الجميلة.. الحاصلة على جوائز الموسيقى العالمية عدة مرات".

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وحصلت نانسى على جائزة الموسيقى العالمية ثلاث مرات، أعوام 2008 عن ألبوم "بتفكر فى ايه"، وعام 2011 عن ألبوم "نانسى 7"، والثالثة عام 2014 عن ألبوم "نانسى 8".

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ولدت نانسى عجرم، يوم 16 مايو عام 1983، فى قرية سهيلة، بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج "نجوم المستقبل" وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان "محتجالك"، ومن ثم "شيل عيونك عنى" عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث "يا سلام" عام 2003 الذى حقق انتشاراً كبيراً وسطع نجمها من خلال أغنية "أخاصمك آه" وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.

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تابعت نانسى نجاحها فى ألبوم "آه ونص" عام 2004 الذى لاقى انتشاراً شعبياً باهراً، وفى عام 2006 طرحت ألبوم "يا طبطب ودلع" الذى صوّرت منه خمسة كليبات آخرها "إحساس جديد" الذى حمل رسالة إنسانية لذوى الاحتياجات الخاصة.

 

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حازت نانسى عجرم على جائزة الموركس دور لأربع مرات، كما وحازت من مجلة News Week العالمية على جائزة أفضل شخصية مؤثرة فى الوطن العربى من بين أربعين شخصية عربية مرموقة.

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شاركت نانسى فى مهرجانات كبيرة منها قرطاج فى تونس وجرش فى الأردن، كما غنت فى صالة Albert Hall  فى لندن وأحيت حفلة فى مصر جمعتها بالمغنى العالمى إنريكى إيجليسياس.

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من ناحية أخرى، نفت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، الأنباء المتداولة خلال الأيام الماضية عن حملها للمرة الرابعة، حيث أكدت إنها ممتنة لربها ببناتها الثلاث ومكتفية بهن، حيث أكدت عدم صحة المعلومة قائلة: "لست حاملا والحمد لله لدى 3 بنات أنعم الله على بهن وكفانى ربى وإن شاء الله يعطيهن الصحة وأجمل الأيام "، وذلك فى تصريحات صحفية لها.

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ولنانسى عجرم 3 بنات من زوجها طبيب الأسنان، فادى الهاشم، وهن ميلا وإيلا وليا.

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واحتفلت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، مؤخرا، بعيد ميلاد ابنتها "إيلا"، وشاركت صورا لها وهى تقبلها، كما ظهرت تورتة كبيرة مدون عليها أسم ابنتها، إلا أن الحفل لم يتواجد فيه الأهل والأصدقاء بسبب الإجراءات الاحترازية لما فرضه علينا فيروس .

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وعلقت الفنانة نانسى عجرم، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" كل عيد وأنتِ قمرى.. كل عيد وأنتِ أول أفكارى.. كل عيد وأنتٍ مصدر سعادتى.. كل عيد وأنتِ أجمل أعيادى".

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