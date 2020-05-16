شكرا لقرائتكم خبر عن في الحلقات القادمة ..هل ينتقم محمد رمضان من أخوته أم يقبل التعويض ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش مشاهدى ومتابعى مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، حالة من التشويق بعد انتهاء حلقة أمس، على مشهد أول لقاء بين "رضوان البرنس" محمد رمضان وشقيقه "ياسر" محمد علاء، الذى ذهب إلى منزله، بعد تواجده مع "فتحى" أحمد زاهر، الذى ينتظره في الخارج داخل السيارة، من أجل محاولة التفاهم معه، بعد أن أراد "فتحى" أن يعطى محمد رمضان 3 مليون جنيه نصفهم ميراث والنصف الثانى نوع من أنواع الأرباح، وفكر في ذلك لكى لا يدخل في صراعات معه مرة أخرى لا يعلم إلى أين تنتهى، ويبقى السؤال، هل سينتقم محمد رمضان من "فتحى" و "ياسر" بعد أن جمعهما أو لقاء، أم سيرضى بالحصول على 3 مليون جنيه كميراث وتعويض بنفس الوقت، هذا ما ستكشفه الحلقة 23 من مسلسل البرنس الذى يعرض على قناتى dmc ، و dmc دراما.

كما شهدت أحداث الحلقة 22، ذهاب "رضوان البرنس" الى إحدى ورش تصليح السيارات، وتحدث مع صاحبها "الأسطى إبراهيم" للعمل معه، والذى استقبله بترحاب شديد كما وفر له شقة ليسكن فيها، وطلب منه "رضوان" أن يخصم ايجارها من أجره التي سيتقاضاها عن عمله معه.

وانتقل المشهد الى "علا" نور اللبنانية، أثناء زيارتها لـ "رضوان البرنس" في ورشة السمكرة التي يعملها فيها، وعاتبته بسبب قرار العمل في ورشة بجوار أشقاءه في الحارة، ولكنه لم يهتم بكلامها وطلب منها أن تذهب لعملها.

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واستكمالا للحلقة، ذهب "حمادة" محمد مهران، لمقابلة "رضوان البرنس" ليخبره ببعض المعلومات التي يعرفها بعد أن عمل مع شقيقه "فتحى"، حيث كشف له عن خيانة "ياسر" محمد علاء لشقيقه "فتحى" أحمد زاهر مع زوجته "فدوى" روجينا، حيث تجمعهما علاقة غير مشروعة .

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.