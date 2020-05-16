شكرا لقرائتكم خبر عن "أحلى عزل ولا إيه؟".. مى سليم بالبيجامة فى جلسة تصوير جديدة بمنزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة مي سليم على نشر عدد من الصور لها ومشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث نشرت صورا لها من جلسة تصوير جديدة مرتدية البيجامة.

وظهرت الفنانة مي سليم في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حافية القدمين، مرتدية البيجامة، بعدما وضعت بعض المكياج الخفيف.



مي سليم

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وعقب ذلك تفاعل المئات مع الصور التي نشرتها مي سليم، وعلق الكثيرون من أصدقائها، حيث علقت عليها الإعلامية سمر يسري: "دائما جميلة". فيما علق أمير أبوزيد قائلا: "قمر"، وعلقت عليها المطربة مي حمدان: "حلوة البيجامة عليكي يا بطة".

وفي وقت سابق، قالت الفنانة مى سليم إنها ملتزمة بالبقاء فى المنزل هذه الفترة، ضمن الإجراءات الوقائية التى ينفذها المواطنون للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى توقف الأعمال المرتبطة بتصويرها فى هذه الفترة لنفس السبب، خاصة مع فرض حظر التجوال، داعية أن يتم تجاوز الأزمة والسيطرة على الفيروس فى أقرب وقت ممكن.



مي سليم

وكشفت مى لـ"الخليج 365" عن كيفية قضاء يومها فى الحجر المنزلى حالياً، موضحة أنها تشاهد المسلسلات على التليفزيون وأيضاً على المنصات الرقمية، إضافة إلى جلوسها مع ابنتها لى لى معظم الوقت كما انها تساعدها فى مذاكرة دروسها ومراجعتها، هذا بجانب متابعتها للأخبار على وسائل السوشيال ميديا المختلفة.

ومازحت مى سليم حول يومها فى المنزل حيث، قالت إنها تنام كثيراً وأصبح السرير من أصدقائها المقربين فى هذه الفترة، مضيفة: "بقيت بكلم الحيطان وبقى فى علاقة قوية مع غرفتى ومترابطة معاها أكثر من أهلى نفسهم"، لافتة أنها غير معتادة على البقاء فى المنزل لفترة طويلة بهذا الشكل.