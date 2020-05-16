شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا كسرت دوا ليبا و أنور حديد "الحجر المنزلي الذاتي".. شوف عملوا إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الملل من التواجد بالمنزلي بسبب الحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا " covid-19 " دفع النجمة العالمية دوا ليبا و صديقها عارض الأزياء الشهير أنور حديد للتخلي عن القواعد و قررت أن يكسرا الحظر في إنجلترا فتوجها لمنزل عائلة دوا ليبا من أجل تناول العشاء هناك .

فقد التقطت عدسات مصوري " البابارتزي" عدة صور لأميرة البوب البالغة من العمر ( 24 عاما ) و عارض الأزياء ذو الـ ( 20 عام ) و هما بداخل سيارة سوداء بعد جلسة عائلية في لندن، بعد أسابيع من إعلان الثنائي أنهما يتواجدا معا بالعزل المنزلي الذاتي .

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يذكر أن دوا ليبا أكدت مؤخرا أنه من الضرورى أن تعمل نجمات البوب "النساء" بجد أكبر لكى يؤخذوا على محمل الجد فى صناعة الموسيقى ويستطعن تحقيق نجاحات ملحوظة، فحسب عدد من الواقع الفنية قالت دوا ليبا "يجب على مغنيى البوب، خاصة النساء العمل بجد لأخذهن على محمل الجد، فعليكى أن تعملى بجد أكثر لكى يعتقد الناس حقا إن هذه هى كلماتك، وأن هذه هى رؤيتك ، وعن أكثر النجمات النساء تأثيرا فى صناعة الموسيقى أكدت دوا ليبا أن كانت هناك عدد من النساء المؤثرات واللاتى يمتلكن قوة مذهلة فى صناعة الموسيقى وأبرزهن مادونا وبينك وجانيت جاكسون واليشيا كيز وغيرهن.