شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الموسيقار الإيطالي إزيو بوسو.. وزير الخارجية والثقافة ينعيان الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي المؤلف الموسيقي والمغني وعازف البيانو الإيطالي، إزيو بوسّو، عن عمر يناهز 48 عاما، في منزله بمدينة بولونيا الإيطالية، حيث كان يعاني من مرض التآكل العصبي (الفقدان التدريجي لبنية أو وظيفة الخلايا العصبية)، منذ عام 2011، ما أجبره على التخلي عن عزف آلة البيانو العام الماضي، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقد نشر وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، مقطعا من الحفل الأخير للموسيقار الراحل في صفحته الشخصية على "فيسبوك"، بينما أشاد به وزير الثقافة الإيطالي، داريو فرانتشيشيني بقوله: "كان رجلا عميقا وكريما، فنان متفجر الموهبة قادر على نقل نشوة العزف والعاطفة من خلال موسيقاه".

وقد ولد بوسّو في تورينو، وتعلم قراءة المدونة الموسيقية والعزف قبل سن 4 سنوات. وفي سن 14 عاما، أصبح عازف الباص لفرقة ستاتوتو. ترك الموسيقى الدارجة كي يصبح قائدا للأوركسترا، ومؤلفا موسيقيا أكاديميا. وكان من بين الأوركسترات التي قام بوسّو بقيادتها أوركسترا لندن السيمفوني. وقد حصل على العديد من الجوائز، وظهرت مؤلفاته في العديد من الأفلام والمسرحيات.

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وعلى الرغم من مرض بوسّو، فقد ظل يعزف، ويمارس التأليف الموسيقي، والتدريس حتى وقت قريب.

من ناحية أخرى أعلنت الحكومة الإيطالية، خبر عاجل، منذ قليل، بسماح بحرية الحركة فى عدة أقاليم بدءا من 3 يونيو القادم، حسب ما نقلته قناة سكاى نيوز الإخبارية.

ومن جانب اخر، وافقت الحكومة الإيطالية ، على حزمة تحفيز طويلة الأمد بقيمة 55 مليار يورو لمساعدة الاقتصاد على تجاوز تأثيرات فيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.