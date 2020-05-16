شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت طباخة "بريمو"..شاهد كيف تستمتع تايلور سويفت بالطهي خلال الحجر المنزلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية تايلور سويفت قررت أن تظهر واحدة من أكثر الهوايات المقربة لقلبها بعيدا عن عالم الموسيقي و الغناء و هي " الطهي والخبز " والذي يأخذ من وقتها الكثير خلال تواجدها بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا " covid-19 " الذي يهدد العالم .

نشرت تايلور سويفت البالغة من العمر ( 30 عاما ) علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام " والتي تضم اكثر من 132 مليون شخص صورة للفائف السينابون التي قامت بخبزها بنفسها، وعلقت سويفت علي الصورة فكتبت : " عندما تكون فخور بكعكاتك فتقوم بنشرها على الإنترنت" .

Advertisements

وحسب موقع " بيلبورد " أن تايلور سويفت تقضي فترة الحجر المنزلي الذاتي بطريقة مميزة علي أكمل وجه بخلاف قضاء الوقت في المطبخ فهي تقدم من داخل الحجر المنزلي العديد من النصائح للمعجبين إضافة الي المساعدة في جمع الأموال لصندوق الاستجابة للتضامن مع المتضررين من COVID-19 ، أيضا تستمتع سويفت بالكثير من وقتها مع قططها .



تايلور تنشر صورة لفائف السينابون

يذكر أن سويفت كشفت أنها بصدد إطلاق حفلة مسجلة لها من العام الماضى تحمل اسم "City of Lover Concert"، ومن المقرر أن يتم عرضها بالولايات المتحدة الأمريكية على "ABC" بعد أيام معدودة، وقد تم تصوير العمل خلال حفل تايلور سويفت الضخم الذى أحيته فى "أوليمبيا هول" فى باريس العام الماضى، حيث قدمت لأول مرة أغنيات ألبومها الأخير "LOVER"، كما يظهر العمل عدد من اللقطات من كواليس الحفل والتي تظهر لأول مرة وكأن المشاهدين كانوا جزء من الحدث.

وكشفت سويفت أن العرض الأول لـ "City of Lover Concert" سيكون غدا 17 مايو الجارى على ABC، ويتم عرضه يوم بعد غد 18 مايو على DISNEY+، وأكدت سويفت قائلة: "قمنا بتصويره فى باريس شهر سبتمبر الماضي.. وأنه من الممتع مشاركة هذا العمل معكم".