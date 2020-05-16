شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة USA تلغى The Purge بعد موسمين من عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت شبكة USA مسلسل The Purge، بعد موسمين من عرضه على الشبكة، وكان قد بلغ بلغ متوسط مشاهدة الموسم الثاني من The Purge إلى 0.22 تقييمًا في الفئة العمرية بين 18 و 49 عام، بـ معدل 562 ألف مشاهد، مقارنة بالموسم الأول، انخفض بنسبة 46٪ و 48٪ على التوالي، في حين كان هذا انخفاضًا كبيرًا، كانت السلسلة لا تزال ثاني أعلى سلسلة نصية في الولايات المتحدة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

بدأت شبكة USA في الابتعاد عن إنتاج مسلسلات نصية أصلية، وتبحث أكثر عن إنتاج المسلسلات غير الأصلية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

وتدور سلسلة الرعب في الولايات المتحدة الأمريكية المقنسة من الفيلم الذى يحمل نفس الاسم، حيث تكون جميع الجرائم قانونية لمدة 12 ساعة في السنة، ويتضمن الموسم الثاني ممثلين منهم ديريك لوك، ماكس مارتيني، باولا نونيز، وجويل ألين.

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كما ألغت شبكة USA مسلسل Dare Me، وذلك بعد طرح موسم واحد من العمل فى 29 ديسمبر من العام الماضى، وتضمن الموسم 10 حلقات طرحت متتالية، وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الأول إلى 0.13 تقييمًا، في الفئة العمرية بين 18 و 49 عام، بـ مجموع 402 ألف مشاهد، مما يجعله واحدًا من أقل العروض المصنفة على شبكة الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

مسلسل Dare Me من بطولة هيريزين جوارديولا، مارلو كيلي، إريكا بريفوست، تافيتا سزيمانوفيتش، أليسون ثورنتون، بريتاني سبيتيري، أديسون دوجلاس.

المسلسل يدوراستنادًا إلى رواية الجريمة التي كتبتها ميجان أبوت، والتي تتبع العلاقة المشحونة بين أفضل صديقتين بعد وصول المدرب الجديد المبهج والجذاب إلى فريقهما، وبالتالي يتم تجاوز الحدود وتغيير حياة الشابات إلى الأبد عندما تهز جريمة مروعة عالم الضواحي الهادئ، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale ".