شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينصب آسر ياسين على نيللى كريم و يوهمها بحبه فى" بـ 100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أربع حلقات في مسلسل " بـ 100 وش" وبدأ عمر الشخصية الذى يقدمها " آسر ياسين" بالتلميح لشريكته في عصابة النصب سكر التي تقدمها " نيللى كريم " بأنه معجب بها ويحبها ويريد الارتباط بها،ومع اصرار سكر يزيد إصرار عمر على الإعجاب والحب واستمر حتى أقنعها بحبه من خلال حكاياته عن حياته وأنها حاليا صديقته الوحيدة ويحبها في نفس الوقت وما الذي دفعه للقيام بعمليات النصب.

وظل عمر يتقرب إلى سكر و يغازلها حتى وافقت ووقعت في حبه و طلب يدها من والدتها، ولكن هل فعلا يريد عمر الزواج من سكر أم يوهمها بحبه من أجل أن ينصب عليها ويريد أن تنفذ معه عملية النصب الجديدة على صديقه الذى تزوج حبيبته ولكنه يمتلك أموال كثيرة هذا ما سوف تكشفه الأحداث القادمة في مسلسل " بـ 100 وش".

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.