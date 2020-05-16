شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد " أم البنات" الجميلة من يومها.. اعرف مين دي من نجمات الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة اللبنانية نانسى عجرم والملقبة بـ" أم البنات"بعيد ميلادها السابع والثلاثين ، والتي بدأت مشوارها مع الفن في سن مبكرة في عمر الـ 11 حصلت على الميدالية الذهبية في الطرب ببرنامج نجوم المستقبل، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى اغنية "أخاصمك آه" عام 2003 والتي حققت نجاح كبير فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية المستمرة معها حتي الوقت الحالي.





كما حافظت على مكانتها لدي الجمهور من خلال اختيارها لأعمال مميزة ومختلفة ، حيث احتلت قلوب الجميع وخاصة الأطفال لغنائها عدد من الأعمال الخاصة لهم.





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ولدت نانسى عجرم، يوم 16 مايو عام 1983، فى قرية سهيلة، بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج "نجوم المستقبل" وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان "محتجالك"، ومن ثم "شيل عيونك عنى" عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث "يا سلام" عام 2003 الذى حقق انتشاراً كبيراً وسطع نجمها من خلال أغنية "أخاصمك آه" وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.





تابعت نانسى نجاحها فى ألبوم "آه ونص" عام 2004 الذى لاقى انتشاراً شعبياً باهراً، وفى عام 2006 طرحت ألبوم "يا طبطب ودلع" الذى صوّرت منه خمسة كليبات آخرها "إحساس جديد" الذى حمل رسالة إنسانية لذوى الاحتياجات الخاصة.

حازت نانسى عجرم على جائزة الموركس دور لأربع مرات، كما وحازت من مجلة News Week العالمية على جائزة أفضل شخصية مؤثرة فى الوطن العربى من بين أربعين شخصية عربية مرموقة.