شكرا لقرائتكم خبر عن الغناء وحدة لايكفي..ليدي جاجا تعلن عن إطلاق "ظلال جفون" 19 مايو الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية ليدي جاجا قررت الدخول في عالم الجمال بقوة خلال هذه الفترة ، فقد كشفت جاجا البالغة من العمر ( 34 عاما ) وقالت أنا بصدد إطلاق خط ماكياج " Stupid Love" ففي خلال أيام معدودة ستطلقمجموعة " ظلال جفون " و التي تحمل 18 لونا مختلفا لكي تناسب جميع أذواق الفتيات و النساء من مختلف الأعمار ، و من المقرر أن تكون متاحة يوم 19 مايو الجاري ، و هو الخبر الذي اثار حماس قطاع كبير من محبي وعشاق جاجا الذين أكدوا أن هذه الخطوة ستؤهلها لتكون واحدة من أهم النجمات صاحبات خطوط التجميل الشهيرة و ذلك كون اسم جاجا ارتبط دائما بتحقيق النجاحات .



بوست ليدي جاجا بوست ليدي جاجا

من جهه اخري تستعد ليدي جاجا ليدي لأطلاق البومها الغنائي الجديد " Chromatica " و ذلك في 29 مايو الجاري ، و يضم هذا الالبوم تعاون مع اثنين من أهم نجوم الغناء في العالم وهم السير التون جون والنجمة الشابة أريانا جراند.

:

أغنيات البوم Chromaticaهي

“Chromatica I”

“Alice”

“Stupid Love”

“Rain On Me”

“Free Woman”

“Fun Tonight”

“Chromatica II”

“911”

Advertisements

“Plastic Doll”

“Sour Candy”

“Enigma”

“Replay”

“Chromatica III”

“Sine From Above

“1000 Doves”

“Babylon”



ليدي جاجا ليدي جاجا

يذكر أن ليدي جاجا ساعدت مؤخرا في رعاية حملة جمع التبرعات في المنزل من خلال "One World: Together At Home"، و اشارت النجمة الشهيرة انها حقا تشعر بالفخر الشديد بهذا الحدث الفني الضخم ، الذي ساعد في جمع الأموال لمحاربة جائحة فيروس كورونا "covid19" ، و كان قد شارك في "One World: Together At Home" عدد هائل من نجوم العالم الذين قدموا عدد من الاستعراضات الغنائية، ومن أبرزهم السير بول مكارتني والنجمة العالمية تايلور سويفت و السيرالتون جون كما شاركت أيضا النجمة العالمية ليزو وسيلين ديون وجون ليجاند وسام سميث وغيرهم ، كما ظهرت بالحدث كـ" مفاجأة" مصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام مع زوجها لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام ، أيضا من المفاجآت التي ظهرت للعالم خلال هذا الحدث الفني الخيري الضخم هي النجمة العالمية نيكول كيدمان التي فاجأت زوجها المغني الشهير كيث أوربان في نهاية الاغنية التي قدمها ثم قبلت رأسه .