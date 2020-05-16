شكرا لقرائتكم خبر عن أغاني أحمد سعد فى "البرنس" تتصدر تريند يوتيوب بآلاف المشاهدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربعت أغاني مسلسل "البرنس" والتي يؤديها الفنان أحمد سعد على قائمة الأكثر مشاهدة فى موقع "يوتيوب"، بعد النجاح الكبير الذى يحققه المسلسل حاليا، وحقتت 4 أغنيات عدد مشاهدات بالآلاف، وهي "يا أيام بيا عدي" حققت 753 مشاهدة، وأغنية "يا با" حققت 398 ألف مشاهدة، كما حقتت "بقي دولا من دمي" 614 ألف مشاهدة، وأخر الأغنيات هي "مالناش إلا بعض" والتي حقتت 814 ألف مشاهدة.



البرنس

وتألق أحمد سعد فى الحلقة 21 من مسلسل "البرنس"، بأغنية جديدة ضمن الأحداث تحمل اسم "هدور"، عندما خرج رمضان من السجن وسأل عن ابنته وأخبرته الفنانة صفاء الطوخى أن إخوته رموها في الطريق، وحازت الأغنية على إعجاب الكثيرين .

وتقول كلمات الأغنية: هدور أقلب الدنيا عليكى ياقلب ابوكى حرقوا قلبى، فرقونا ويتموكى بس قسما باللى خلقك ليكى راجع، باقى بعدك يداوينى رجوعى ليك.. يادنيا فاكرة إنى خلاص هسلم تبقى ساذجة العند اتربى فيا، قلبى ميت صعب جرحك فيه يعلم على رجلى واقف مهما اشوف منك اذية".

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ويشارك المطرب أحمد سعد خلال عدد كبير من الأغانى ضمن أحداث مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان والذى يتم عرضه على قناتى dmc وdmc دراما، حيث يصل عدد أغانيه إلى 7 يتم توزيعهم خلال الحلقات، وكلها من كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع الموسيقى عادل حقى، وتحمل أسماء الأغانى: "ما لناش إلا بعض"، "بقى دولا من دمى"، "يابا"، "كبرتى"، "الأسد"، "هدور"، "يا أيام".

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.