شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. انتهاء تصوير مسلسل "ليالينا 80" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى صباح اليوم فريق عمل مسلسل "ليالينا 80" من تصوير مشاهده في حارة العدلية بشبرامنت، وجمعت المشاهد بين عدد كبير من أبطال العمل منهم اياد نصار وخالد الصاوى وصابرين واحلام الجريتلى ورنا رئيس ومحمد عادل ومنة عرفة وغيرهم .

مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، رنا رئيس، هاجر الشرنوبى، منة عرفة، نورهان، سارة التونسى، هشام الشاذلى، صبرى عبد المنعم، سناء شافع، أشرف زكى، وياسمين كساب، محمد رشاد، أمينة مغربى وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.

وأكد سابقا الفنان إياد نصار أحد أبطال العمل أن مسلسل "ليالينا 80" الذى يقوم ببطولته ويعرض حالياً بشكل حصرى على قناة cbc، بعيداً تماماً على مفهوم الأعمال النخبوية كما يعتقد البعض، لافتاً أنه عمل به عمق يستطيع المشاهد رؤيته بأكثر من مستوى.

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وأوضح إياد : "العمل يناقش إنسانيات لكل البشر، فنتكلم فى أشياء بسيطة وغير معقدة، عن بشر من خلال عائلات تنتمى لطبقات ومناطق مختلقة، والحقيقة أننا نتحدث فى المسلسل عن المرحلة التاريخية بمنتهى البساطة من خلال قصص بسيطة جداً، ومشاكل معروفة ومفهومة وحكايات لكل الطبقات".

وأشار إياد إلى أن فترة الثمانينات التى يتم مناقشتها فى "ليالينا 80" متبقى منها أشياء مازالت فى منازلنا مثل الفيديو والكاسيت حتى وإن كنا لا نستخدم هذه الأدوات فالنوستالجيا هى الأهم قائلاً: "حالة الحنين لمرحلة معينة هى الموجودة فى المسلسل لأن عناصر هذه الفترة موجودة فى حياتنا من بنايات وتفاصيل وناس نعرفهم، هناك حالة حنين عند المشاهد عندما يرى هذه الحقبة التاريخية".