شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور..بدى شوف لبنان مثل أيام زمان وبدعى ربنا للأمان والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، عن تمنياتها أن تعود بلدها لبنان إلى سابق عهدها من حيث الأمان والاستقرار، داعية الله أن يخلص البلاد من الشر ومن الأمراض وأن يرتاح الشعب من الفقر والقهر.

وكتبت سيرين، عبر حسابها على تويتر: "بدى شوف لبنان متل أيام زمان، بدعى الرب يحمينا ويخلصنا من الشر يللى عم يلعب فينا، لا أمان لا استقرار، ناس عم تموت من الجوع ومن الفقر ومن الأمراض من القهر، بدى شعبى يرتاح يا رب ساعدنا".





وكان الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، وجهت مؤخرا رسالة إلى جمهورها خلال توجهها لموقع تصوير مسلسلها الجديد تطالبهم بالبقاء فى منازلهم للوقاية من فيروس كورونا، ونشرت "سيرين" الفيديو على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "صباح الخير على الكل.. أنا رايحة على تصوير مسلسلى وأتمنى لكل الناس اللى قاعدين فى البيوت الامان الدائم.. وأكيد إذا معندكوش شىء تعملوه اضطرارى برة البيت لا تخطلتوا بالعالم وربنا يصبرنا على الفترة الصعبة دى".

وفى وقت سابق، طالبت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور جمهورها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" بمشاركتها آيات من القرآن والإنجيل لبث الطاقة الإيجابية، فى ظل ما تمتلئ به مواقع التواصل من كلام قاسى، حيث وجهت رسالة بأن الظروف الحالية هى الوقت المناسب لكل إنسان لإعادة حساباته.