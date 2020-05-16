شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة خلف الكاميرا.. نيللى كريم تشكر فريق تصوير "بـ100 وش":يصنعون أحلامنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة نيللى كريم، الشكر لفريق تصوير مسلسل "بـ100 وش"، مشيدة بصناع التصوير السينمائى، وعبرت نيللى عن تقديرها لكل العاملين فى المجال بالتقاط صورة خلف الكاميرا من كواليس مسلسلها الجديد، والتى نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت نيللى كريم، فى تعليقها على الصورة، "تحياتى للتصوير السينمائى.. كل الاحترام لأقوى العمال فى هذه الصناعة، إنهم يصنعون أحلامنا.. كريم نادر، ونانسى عبد الفتاح، ومحمد مطر، و Hayk Kirakosyan، وأحمد المرسى، وعمر أبو دومة، ويوسف طايع، وأحمد مجبر".

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مسلسل "بـ100 وش" يعرض يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، بالمسلسل "بـ100 وش"

ويشار إلى أنه منذ أربع حلقات بدأ عمر الشخصية الذى يقدمها " آسر ياسين" بالمسلسل بالتلميح لشريكته فى عصابة النصب سكر التى تقدمها " نيللى كريم " بأنه معجب بها ويحبها ويريد الارتباط بها،ومع اصرار سكرللرفض يزيد إصرار عمر على الإعجاب والحب، واستمر حتى أقنعها بحبه من خلال حكاياته عن حياته وأنها حاليا صديقته الوحيدة ويحبها فى نفس الوقت وما الذى دفعه للقيام بعمليات النصب.

وظل عمر يتقرب إلى سكر و يغازلها حتى وافقت ووقعت فى حبه و طلب يدها من والدتها، ولكن هل فعلا يريد عمر الزواج من سكر أم يوهمها بحبه من أجل أن ينصب عليها ويريد أن تنفذ معه عملية النصب الجديدة على صديقه الذى تزوج حبيبته ولكنه يمتلك أموال كثيرة هذا ما سوف تكشفه الأحداث القادمة فى مسلسل " بـ 100 وش".