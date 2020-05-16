صور| مي سليم بـ"البيجامة" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة مي سليم لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت مي في الصور بإطلالة عفوية، إذ ارتدت "بيجامة" من داخل منزلها. وشاركت مي سليم مؤخرًا في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، ‏بطولة ‏إياد نصار، إنجي المقدم، داليا مصطفى، تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

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