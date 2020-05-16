فيديو| نجل دينا يتعرض لوعكة صحية بسبب وجبة جاهزة.. ورد كوميدي عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرض علي نجل الفنانة الاستعراضية دينا لوعكة صحية، مؤخرًا أدت إلى دخوله إحدى المستشفيات، بسبب تناوله الوجبات السريعة.

ونشرت دينا مقطع فيديو لنجلها، علي وهو داخل المستشفي، وقالت :"علي يا جماعة كل أكل من بره وجع له بطنه"، وطالبته بنصح المشاهدين أخذ العبرة وعدم شراء الوجبات الجاهزة، إلا أنه قال: "كلوا من بره اللي انتوا عاوزينه".

وعلقت دينا على الفيديو :"سلامتك يا حبيبي بلاش أكل من بره في الأيام الحر دي يا جماعة، علي جاله تلبك معوي من الأكل دا".

ويعرض للفنانة دينا حاليًا مسلسل "سلطانة المعز" تأليف إياد إبراهيم، إخراج محمد بكير، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد شاهين، محمود البزاوي".