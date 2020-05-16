فن ومشاهير

تراند اليوم : بالفيديو.. فنان شهير يكشف حالته الحرجه بعد إصابته بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف الفنان العماني ابراهيم الزدجالى عن معاناته مع فيروس المستجد والذى تعرّض للإصابة به منذ فترة قصيرة واستطاع أن يتعافى منه بعد معاناة استمرت 20 يومًا كان فيها بحالة حرجة. 

وقال إبراهيم الزدجالى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام: "اليوم تشافيت من فيروس كورونا اللعين بعد 20 يومًا من المعاناة التى عشتها فى الحجر الصحى وكنت فى حالة حرجة.  

وأضاف أبراهيم قائلاً: كان هناك فريق طبى على أعلى مستوى حرص على رعايتى بشكل جيد حتى استرديت عافيتى تمامًا. 

وأوضح إبراهيم قائلاً: "أشكر كل من وقف بجوارى وساهم بشكل أو بآخر فى أن انتصر على هذا المرض اللعين واخص بالذكر الفريق الطبى الذى لا يبخل معى بأى مجهود. 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا