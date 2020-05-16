تراند اليوم : بالفيديو.. فنان شهير يكشف حالته الحرجه بعد إصابته بفيروس كورونا

كشف الفنان العماني ابراهيم الزدجالى عن معاناته مع فيروس كورونا المستجد والذى تعرّض للإصابة به منذ فترة قصيرة واستطاع أن يتعافى منه بعد معاناة استمرت 20 يومًا كان فيها بحالة حرجة.

وقال إبراهيم الزدجالى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام: "اليوم تشافيت من فيروس كورونا اللعين بعد 20 يومًا من المعاناة التى عشتها فى الحجر الصحى وكنت فى حالة حرجة.

وأضاف أبراهيم قائلاً: كان هناك فريق طبى على أعلى مستوى حرص على رعايتى بشكل جيد حتى استرديت عافيتى تمامًا.

وأوضح إبراهيم قائلاً: "أشكر كل من وقف بجوارى وساهم بشكل أو بآخر فى أن انتصر على هذا المرض اللعين واخص بالذكر الفريق الطبى الذى لا يبخل معى بأى مجهود.