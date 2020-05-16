ميرنا وليد - بيروت - ظهر رجل الأعمال ​أحمد أبو هشيمة​، وزوجته النجمة ​ياسمين صبري​، على كورنيش الإسكندرية في الساعات الأخيرة قب أذان المغرب والإفطار اليوم، أثناء زيارتهما لمحافظة الإسكندرية لقضاء بعض الوقت. وحرص أحد المعجبين برجل الأعمال وزوجته النجمة ياسمين صبرى على التقاط صور معهما أثناء تواجدهما على كورنيش الإسكندرية، ونشرها عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والتى ظهر فيها الزوجان وهما يقومان بالتمشى على ضفاف البحر.

وسرعان ما انتشرت الصورة التي ظهر فيها الزوجان بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا، وخطفا الأنظار إليهما بعد التمشية الرومانسية على ضفاف البحر.

وفى سياق آخر، تشارك النجمة ياسمين صبري في بطولة مسلسل "فرصة تانية" الذي يعرض في السباق الرمضاني الحالي، بمشاركة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده، ومعالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.

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كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يثيران الجدل بظهورهما على كورنيش الإسكندرية.. بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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