أيتن عامر تكشف سبب لجوئها لطبيب نفسي

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ​أيتن عامر​ أنها لجأت الى الأطباء النفسيين، لإستشارتهم حول الأبعاد النفسية لشخصية "ريهام"، التي جسدتها في مسلسل "​فرصة تانية​"، الذي يعرض في رمضان، وكذلك قامت مع مخرج المسلسل، ​مرقص عادل​، بعمل بروفايل عن حالتها والأمراض النفسية التي تعاني منها.

وقالت: "الشخصية جديدة ولم أقدمها من قبل، ووجدت أن تقديمها بشكل صحيح وبتركيز سيحقق صدى جيداً، وقرأت الورق وأعجبني ووجدته مختلفاً، ولذلك بعدما حدثني المخرج والمؤلف عنها، وتأكيدهما على حاجتهما لممثلة ذات قدرات خاصة، بالإضافة إلى ثقتهما بي، شعرت بعدها بأهمية تقديمي شخصية بهذا الشكل خلال هذه الفترة".



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