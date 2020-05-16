رفيق خويري يطرح دعاء "سيخلصنا الرب".. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني ​رفيق خويري​ دعاء "سيخلصنا الرب"، من ترنيمه، ومن كلمات الأب البروفسور ​يوسف مونس​، موسيقى وفكرة رفيق خويري، توزيع وتسجيل ​جوزيف كلآب​.

وكان خويري قد طرح أيضاً الشهر الماضي، لمناسبة يوم الجمعة العظيمة، التي صادفت يوم الجمعة في الـ10 من نيسان/أبريل، لدى المسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي، ويوم الجمعة في الـ17 من الشهر نفسه، لدى المسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي، ترنيمة "اليوم علّق على خشبة"، وذلك عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، من إخراج جيلبير سيدي.

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