"World Music Awards" وفادي حداد ووسام الأمير يعايدون نانسي عجرم بعيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة عيد ميلادها، الذي يصادف اليوم 16 أيار/مايو، إحتفل الحساب الرسمي لجائزة ​World Music Awards​، بعيد ميلاد الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​.

ونشر حساب World Music Awards عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لنانسي، وكتب: "عيد ميلاد سعيد للنجمة اللبنانية الجميلة.. الحاصلة على جوائز الموسيقى العالمية عدة مرات".

وكانت نانسي قد حصلت على هذه الجائزة 3 مرات، عام 2008 عن ألبوم "بتفكر في ايه"، وعام 2011 عن ألبوم "نانسي 7"، والثالثة عام 2014 عن ألبوم "نانسي 8".

كما عايد الفنان اللبناني ​وسام الأمير​، نانسي، بعيد ميلادها، وكتب: "عيد ميلاد سعيد ومبارك وكل عام وأنت بي 1000 خير وصحة يا أرق وأحلى نجمة مشرقة على مسارح العالم وكل عام وأنت البسمة والنور...عقبال 100".

ومن الذين عايدوا نانسي أيضاً، المخرج اللبناني ​فادي حداد​، الذي كتب: "عيد ميلاد سعيد.. عقبال المية سنة".

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