كاتي بيري تستعرض حملها وهي عارية.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - إستعرضت النجمة ​كاتي بيري​ حملها بطفلها الأول وهي عارية تماماً، في فيديو كليب أغنيتها الجديدة "Daisies"، الذيس طرحته عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

الكليب من إنتاج وإخراج ليزا فولوشين، وقد تخطى الـ3 مليون مشاهدة، بعد يوم واحد فقط على طرحه.

يذكر أن بيري خطفت الأنظار مؤخراً خلال ظهورها في "SHEIN Together، وهو حدث ضخم لجمع الأموال لدعم المتضررين من إنتشار فيروس كورونا، وتحدثت عن حملها قائلة: "أبكي عندما أنظر إلى أصابع قدمي أو أبكي عندما أقوم بمهام بسيطة ... أعتقد أن ذلك بسبب الهرمونات" .. كما أننى حقا لست معتادة على التواجد مع الكثير من الناس في مكان ضيق أو صغير لفترة طويلة .. فأنا عادة علي الخروج لأغلب الوقت"

ووجّهت رسالة لكل الأمهات، قائلة: "أتمنى لجميع الأمهات عيد أم سعيد وأنا متحمسة للغاية..وأعتقد أنني مستعدة للانضمام إلى ناديكم".

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