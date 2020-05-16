كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:24 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد الحلقة ال 23 من "ونحب تاني ليه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

_انتهت أحداث الحلقة ال22 بمراقبة والدة "مراد" لوالده، بعد تأكدها من خيانته لها، وفاجئته بوجودها أمام منزل السكرتيرة الخاصة به، والتي تزوجها في السر، وفى الحلقة القادمة ستكشف لنا رد فعل والدة مراد.

قصة مسلسل "ونحب تاني ليه"

تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

Advertisements

"ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

مواعيد عرض مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 23

وتعرض الحلقة 23من مسلسل "ونحب تاني ليه" على قناة "cbc" في تمام الساعة 9 ونصف 9:30 مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى الساعة 6 ونصف 6:30، والإعادة الثانية الساعة 4 ونصف 4:30 عصرًا.