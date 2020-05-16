كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:24 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد خروجه من السجن.. هيثم شاكر يبدء العمل مع منه فضالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدء الفنان هيثم شاكر، العمل مع الفنانة منه فضالي، بشركتها عقب خروجه من السجن وحصوله على"البراءة" من تهمة قتل الفنان ميدو عادل، جاء ذلك ضمن أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل"حب عمري".

وحاولت الفنانة سهر الصايغ، التقرب من الفنان هيثم شاكر ولكن دون جدوى، بل بالعكس حدث بعض الخلافات بينهما أثناء عملهما في الشركة.



"جدير بالذكر أن مسلسل حب عمري"، من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين، وتأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا.