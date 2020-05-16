كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:24 مساءً - انت الان تقراء خبر هكذا علق محمد علاء على دوره في مسلسل "البرنس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان محمد علاء صوره له غبر حسابة الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلق "علاء "الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً في، محمد_علاء، مسلسل، البرنس، رمضان"

يذكر أن مسلسل "البرنس" تدور أحداثة في إطار درامي تشويقي، حول عائلة رضوان البرنس الذي يجسد شخصيتة الفنان محمد رمضان.

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان محمد رمضان وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ونجلاء فتحي وروجينا وريم سامي ومحمد علاء ودنيا عبدالعزيز، والمسلسل من إخراج محمد سامي. ويعرض عبر شاشة "dmc".