هجوم جديد من الصحافة التركية على جان يامان..وما علاقة ديميت أوزدمير بالموضوع؟

شنت الصحافة التركية هجوماً جديداً على الممثل التركي جان يامان بعدما أهان بطلة مسلسله "الطائر المبكر" ديميت أوزدمير، اذ قال دون خجل: "لا مشكلة في أن يكون هناك علاقة حميمة تجمع بين بطلي أي مسلسل".

وتابع يامان: "ينزعجون لأنني أقول الحقيقة، ولو أروي ما يحدث في كواليس أعمالهم لفضحت أمرهم لكنني لا أتدخل بشؤون الآخرين".

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وكان أبطال المسلسل قاما بجلسة تصوير لأجل العمل في حلقته الأولى، حيث ظهرا بشكل رومانسي رقيق جذب المعجبين حتى قبل عرضه على الشاشات حيث ظهرت الكاريزما الخاصة بالممثل جان يامان الذى اشتهر من خلال دوره في مسلسل البدر وأصبح الجميع يبحث عنه،كذلك الممثلة ديميت أوزديمير التى عُرفت في العالم العربي بإسم "أصلي" من مسلسل رائحة الفراولة والتى إشتهرت من خلاله بقوة بعد ان أظهرت آداء مرح ولطيف .

وتدور قصة المسلسل عن سونام التى تعمل في بقالة والدها ولكن عائلتها تضعها أمام الزواج أو العمل، فتقرر ان تعمل مع أختها فى إحدى المجلات لتبدأ قصة الحب بينها وبين جان إبن مدير المجلة،جان يتمتع بشخصية قوية يعشق الترحال والمغامرة فتجمعه مع سونام العديد من المواقف الكوميدية