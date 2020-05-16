بيرين سات تتجه إلى القضاء بسبب صورة لها..فما قصتها؟

نشر أحد متابعي النجمة التركية بيرين سات صورة مثيرة لها، ما جعل الجمهور يغضب منها ويهاجمها ويتساءل حول الهدف من وراء التقاطها .

الصورة ليست حقيقية بل مفبركة لكن قلة من المتابعين انتبهوا لذلك الموضوع.

وقالت صحف محلية قالفي تركيا إن بيرين تفكر بمقاضاة ناشر تلك الصورة، ولن تتردد أبدًا بمعاقبته لكي يكون عبرة لكل من يفكر بتشويه اسم أي زميل أو زميلة لها بهذه الطرق التي تفتقر لكل معايير الأخلاق والاحترام.

وأضافت الصحف التي نقلت الخبر إن بيرن سات ستتجه للقضاء خلال أيام ولن تتهاون مع قليل الأخلاق الذي اعتدى على شرفها وعرضها