حلقة "اطمأن قلبي" مع صلاح تيزاني تثير الجدل..فمن هو؟

أثارت حلقة يوم أمس في 16 مايو/ايار من برنامج "اطمأن قلبي" مع الشاب الاماراتي غيث الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استضافته الفنان اللبناني القدير صلاح تيزاني الشهير بـ "ابو سليم"،

وفاجأ غيث، في الحلقة الـ 22 أبو سليم (92 عامًا) بإعطائه ضمانًا صحيًا ومعاشًا لمدة سنتين.

أبو سليم وخلال حديثه مع غيث كشف أنه "لم يعد باستطاعته أن يقدم أي أعمال تمثيلية بسبب همته التي باتت ثقيلة".

ولدى سؤال غيب لـ صلاح عن أصحابه قال: " زغلول وشكري لازالوا على قيد الحياة والباقون رحلوا عن هذه الدنيا".

وبغصة قال صلاح أن "سائق الأجرة في لبنان لديه ضمان صحي والفنان لا".

ورأى صلاح أن الرسالة التي نريدها قمنا بها، وليس لديّ أي حلم بعد أن وصل إلى هذا العمر، مشيرا الى انه "قام برسالته في بلده لبنان واستطاع أن يجمع محبة الناس".

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يذكر، أن غيث يقدم مساعدات للعديد من المحتاجين في دول مختلفة دون إظهار هويته الحقيقية.

وكانت الحلقة أثارت الجدل بين المغردين على "تويتر"، فمنهم من رأى أن الحلقة أهانت "أبو سليم" وكان يفضل لو تمت المساعدة بعيداً عن الكاميرا، بينما رأى آخرون أن الموضوع عادي ولا داع لتضخيمه.

من هو صلاح تيزاني

صلاح تيزاني فنان لبناني من مواليد العام 1929 في مدينة طرابلس شمال لبنان، وهناك شق طريقه إلى الفن، على مسرح فرقة كشفية تسمى "كشافة النجادة" في منتصف الأربعينيات قبل أن يؤسس لاحقًا "فرقة النفير" التي راحت تقدم المسرحيات في مختلف القرى اللبنانية.

وقدم تيزاني العديد من الأعمال الأخرى، منها مسلسلات:"سيارة الجمعية، كل يوم حكاية، الأبواب السبعة، المليونير المزيف، فندق السعادة".

ومن المسرحيات قدم:"المسافر، نعيم وفهيم، سفربرلك، بنت الحارس، فخرالدين"، بالإضافة إلى أفلام "أبو سليم في المدينة للمخرج حسيب شمس، وأبوسليم في أفريقيا".

وبعد مسيرته الفنية الحافلة، انخرط صلاح تيزاني في العمل النقابي، من خلال عدة مناصب في نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان​، حتى آخر انتخاب للنقابة في نيسان/أبريل العام 2018